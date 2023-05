Erkki Bahovski ⟩ Türgi rong on läinud

Bildt on Rootsist, seega riigist, mis ootab Türgi heakskiitu NATOsse saamiseks. Pärast valimisvõitu on Erdoğanil pinged maas, missugune asjaolu lubab ühelt poolt oletada, et Rootsi saab võibolla Türgilt jah-sõna, aga teiselt poolt annab Erdoğanile võimaluse taas läänelt midagi välja pressida. Pole ka kahtlust, et nii Soome kui ka Rootsi NATOsse saamine tugevdab läänt ehk läheb risti vastuollu Soylu sõnadega lääne nõrkusest.

Ent vähemalt osaliselt on lääs ka ise süüdi Türgi ambivalentses käitumises. Eks Erdoğan ole ka osav poliitik, kes on üle elanud riigipöördekatse ja muutnud Türgi kurssi islami suunas. Kuid me ei pääse mööda tõsiasjast, et lääs on Türgi ees uksi sulgenud, mis pole olnud hea strateegia.