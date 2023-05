Eeskätt on seda sõnumit vaja meie noorele põlvkonnale. Riiki ja tema juhte võib uskuda ning otsused ei muutu lihtsalt ühe või teise partei juhi isiklike vaadete alusel.

Praegu on seis kurb ja kurjasti ära kasutatud valijate usaldus on ühiskonna maleväljendeid kasutades patiseisu pannud. Riigi arengu ja eduloo jätkumise asemel on käivitatud suur ja võimas teerull, veetud mäe otsa ning kohe-kohe lastakse pidur pealt ja allamäge veerema ning keegi ei tea, kuhu ta veereb, kes ette ja alla jääb ning kas teerull isegi seda kiirust vastu peab.