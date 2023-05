JUHTKIRI ⟩ Eesti vajab ühtset lähenemist koolielule

Mõne omavalitsuse vastuseis eestikeelsele õppele üleminekule ja väikekoolide sulgemine napi raha tõttu sunnivad küsima, kas haridusküsimused peaksid ülepea kuuluma omavalitsuste pädevusse. Pigem tuleks neid küsimusi lahendada riigi tasandil.

Nii kirjutab tänane Postimees Tallinna linnavõimude vastuseisust kavale minna järgmisel aastal üle eestikeelsele õppele lasteaias ja põhikooli esimeses ja neljandas klassis. Tallinn ja teisedki reformis kahtlejad põhjendavad vastuseisu vastavate õpetajate nappusega, ehkki haridus- ja teadusministeerium ütleb, et teeb omalt poolt kõik õpetajate leidmiseks.

Kuskilt peab alustama ja pole saladus, et aastaid on just suure venekeelse elanikkonnaga omavalitsused – tavaliselt tähendab see ka Keskerakonna kohalikku võimu – pidurdanud eestikeelse õppe sisseviimist koolides. Sellel vastuseisul on selgelt poliitiline alatoon, sest on just venekeelse kooli «kaitsmine» midagi, millega Keskerakond ja teised venekeelseid valijaid kõnetada proovivad poliitilised jõud nende hääli noolivad.

Paralleelselt vastuseisuga eestikeelsele õppele üleminekule näeme teistki kurbloolist suundumust Eesti hariduses. Nimelt seda, et mitmed kohalikud omavalitsused on rahanappuse tõttu otsustanud sulgeda väikesed maakoolid. Samas on just need olnud kohaliku elu keskpunktid ning kohalikud inimesed on olnud vastu maakoolide kaotamisele. Koolide koondumine tõmbekeskusse tähendab transpordi rolli suurenemist, seda ajal, mil kasvab surve rohepööret läbi viia ja valitsus on teatanud kavast kehtestada automaks.