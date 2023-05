Musterperekonnas on minu jaoks ema, isa ja kolm last, kes omavahel piisavalt hästi läbi saavad. Ema-isa abielu püsib surmani ja vahepeal nad teistega seksuaalselt läbi ei käi. Emale on ilmne, et ta on naine, isale, et ta on mees, ja lastele, kumb ta on.

Mul on sedavõrd vedanud, et olen seda mustrit ka läbi elanud. Samuti mu vanemad enne mind ja seniajani ka mu lapsed. Viimaseks lahutuseks terves suguvõsas oli mu sügavalt uskliku tädi oma 85 aasta eest. Sihuke perekond, et pane või seda mustrit soosiva ajakirja kaanele (tädi vaikselt fotolt kustutades). See muster aitab muide ka rahval end taastoota, kuid ainult rahvusliku kohustusena toodetud lapsed pole minu maitse. Põhiline on, et aidata lastel võimestuda on mulle rõõmu pakkunud, ja arvan, et see pakuks rahuldust ka mõnele teisele, puhkuseks majandusliku rotijahi vahele.