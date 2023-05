Indrek Tarand ⟩ Parteilased otsivad surnud punktist teed vangide dilemmani

Surnud punktis on vastastikune kasu suurem just mitte-koopereeruval juhtumil ning mingist kompromissiotsingust, vastaspoolega arvestamisest või vähemalt ärakuulamisest pole mõtet juttu teha. Sestap panebki parteilaste sellesuunaline jutt muigama. Riigikogus lahtirullunud kevadsündmused on teoreetiliselt põhjendatud sõnaga deadlock. Siin on teoreetikud tõestanud kolm varianti: