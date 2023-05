Marko Vaik ⟩ Meil on vaimse tervise spetsialistide puudus – ja mis siis?

«Mul soovitati minna psühholoogi juurde. Samas öeldi, et oodata tuleb 4 kuud» – sellise järelduseni on lisaks minule jõudnud ilmselt iga teine Eesti inimene, kes on pidanud vaimse tervise murega tegelema. Kui abi vajav inimene on teinud jõupingutuse, et helistada psühholoogi juurde aja saamiseks kliinikusse, siis tõenäoliselt on «kahjuks meil ei ole ühtegi vaba aega pakkuda enne 16. septembrit» viimane vastus, mida ta vajab.