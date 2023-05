Karmo Tüür ⟩ Miks Prigožin võib Kremli kritiseerida?

Jevgeni Prigožini nimi ei vaja siinkandis väga palju tutvustamist, vähemalt nende jaoks, kes jälgivad Venemaa röövsõja käiku Ukrainas. Miks ma nimetan seda röövsõjaks? Aga lihtsalt sellepärast, et kui jätta kõrvale misiganes retoorika ja suured geopoliitilised mullistused, siis kuiva jäägina on Venemaa seni sõja tulemusena kuulutanud enda omaks u 20 protsenti Ukraina territooriumist.

Selle röövsõja üheks kõige värvikamaks komponendiks on kahtlemata röövlisalk nimega Wagner ja selle juht Prigožin. Mees, kellel on Venemaa tingimustes kõige kõrgema taseme «katus» ja kellele on antud luba tappa (kui osundada ühele tuntud Bondi-filmile), vähemalt riigist väljaspool. Tappa lausa tööstuslikes kogustes ja kasutades peaaegu kogu olemasolevat sõjatehnikat.