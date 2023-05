Andres Herkel ⟩ Kas ikka oli hea mõte USA sõjamasinatega Belgorodi jalutama minna?

Pole usutav, et Vene Vabatahtlike Korpus ning leegion Venemaa Vabadus võtsid äkkrünnaku ette ilma Ukraina relvajõudude teadmata. Formaalselt on aga just neil alibi, sest nendele on see territoorium «oma» ja nad tahavad Venemaad nõidusest vabastada. Siiski võitlevad nad praegusel juhul Ukraina eest.