Aleksei ja Marcus Turovski ⟩ Kui näed ööbikut rästa laulu laulmas, siis pigem usu oma silmi

Tuletagem meelde filmi «Babe», kus peategelane notsu õppis oma karjakoertest kasuemalt ja -isalt lammaste karjatamise võtteid. Ning olgu kohe öeldud, et selline asi on mingil ja mitte isegi väga vähesel määral täiesti võimalik. Koerte peregrupis üles kasvanud lambatall õpib käituma koera moodi. Olgugi et temast ei saa ilmselt kunagi juhtivat «asenduskoera», võib ta üsna kaua edukalt koos koertega joosta – seda muidugi juhul, kui ta saab lammastele vajalikku toitu. See tähendab, et selline kooselu on võimalik, kui koerte toitumine ei pea sõltuma jahipidamisest, kui kõik see kari elab mingisuguses puutumuses inimkonnaga.