AK ⟩ Sotsiaalne nakkus ja soodüsfooria

Inimene on sotsiaalne olend. Meie liik on evolutsioneerunud elama karjana või väikeste gruppidena ning see on aidanud inimliiki tuhandete aastate jooksul edukamalt ellu jääda. Seetõttu on inimene psühholoogiliselt üsna vastuvõtlik teiste arvamusele või välisele mõjutusele. See on igati normaalne ja enamasti ei ole selles midagi taunitavat, kuid karjamõtlemine võib tuua kaasa tulemusi, mil negatiivne kaalub üles positiivse.