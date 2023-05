Jan Kaus ⟩ Näha teistes väärtust, hoomata suhteniidistikke

Astrofüüsik Errol E. Harris on kirjutanud: «Füüsikaline maailm on iseendaga vastuolus: ühelt poolt laotub ta ruumis ja ajas laiali, tema osad välistavad üksteist ja sündmused järgnevad üksteisele; teiselt poolt aga on ta integraalne tervik, mille kõik osad on omavahel ühendatud ja läbi põimunud, kõik elemendid on seesmiselt seotud ja omavahel sõltuvuses.» Just terviku tõsiasi on sageli inimese meeltele tajumatu – lõviosa teoreetilise füüsika uurimisobjektidest on liiga väiksed või liiga suured, et me neid vahetult kogeda suudaksime. Aga see, et me neid ei näe, ei muuda neid vähem tõeliseks.