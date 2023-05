JUHTKIRI ⟩ Me peame rääkima sooidentiteedi häirest

Doktor Kai Haldre, kes juhib Eesti soovahetuse arstlikku ekspertiisikomisjoni, on Postimehele öelnud (13.05), et kui varem pöördus komisjoni poole mõni üksik inimene aastas, siis alates 2012. aastast hakkas pöördujate hulk kasvama ja viimastel aastatel lausa hüppeliselt. Mullu oli neid üle 60.

Väga sageli on soodüsfooriaga noortel vaimse tervise probleemid ja oma soovahetussoovile vastuseisu kohates on mõned neist ähvardanud ka vabasurma minna. See seab niihästi perekonna kui ka komisjoni väga keerulisse olukorda. Andes järele noore soovile, võib küll säästa tema elu, kuid halvimal juhul pöördumatu kirurgilise sekkumise hinnaga.

Eestis saab inimene oma sooandmeid vahetada ka ilma meditsiinilise sekkumiseta, tuleb vaid saada komisjoni luba. Minister Signe Riisalo hinnangul (PM 23.05) tuleks seda korda lihtsustada nii, et piisaks vaid inimese enda tahteavaldusest. Selline lähenemine on küll väga kaasav, kuid sellel on ka täiesti reaalsed ohukohad, mis mujal maailmas on juba selgelt ilmnenud.

Tänase lehe spordikülgedel on ülevaade mehena sündinud, kuid end naisena identifitseerivate sportlaste võistlemisest naiste võistlusklassides. Isegi kui mainitud sportlased on läbinud hormoonravi, on nende sooritusvõime siiski parem kui naistel, eriti kui nad on puberteedi läbinud mehena. See seab naissportlased ebavõrdsesse seisu, mida meie tuntud naissportlased ka selgelt välja ütlevad.

Soolise ebakõlaga inimeste abistamine ja seadusandlikud regulatsioonid peavad olema tõenduspõhised, mitte lähtuma äärmuslikest ideoloogilistest tõekspidamistest.