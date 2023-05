NÄDALA NÄGU ⟩ Argo Luude kõnnib köiel ja ajab äraspidiäri

«No selge – pööras EKRE-le selja ja kohe pandi ladu põlema!» sahistatakse selle aasta lõpul 52-aastaseks saava ettevõtja kohta, kel suvel oleks täitunud ka kuus aastat mainitud erakonna liikmena. Sealt ta aga lahkus ja kuigi prügiäri ning jäätmemajandust ollakse harjunud laias ilmas seostama – mõnede kurblooliste näidete tõttu – kuritegevuse ja arvukate ristiisade ning maffiaperekondadega, on sissejuhatav lause siiski täielik jama. See võib kõditada ehk mõne maniakaalse poliitilise niiditõmbaja eneseuhkust, aga nii hull see asi tegelikult ilmselt pole.

Küll aga on prügiäri omalaadne äraspidi äri ja selles tegutsejad parajad köielkõndijad. Miks äraspidine? Selles äraspidisuses on äriline võlu, kuid sinna on kuhjatud ka tohutult riske: ettevõtja saab oma tulu kätte kohe, kui prügiauto on järjekordse koorma oma kõhtu imenud, seevastu kulud tekivad siis, kui neist jäätmetest on vaja omakorda vabaneda. Ja seda seaduslikult ning ohutult. Siin sõltub prügiäri ajaja tulu arvukatest reeglitest ja sellest, kuidas ametnikud neid tõlgendavad.