Kaido Einama ⟩ Hiidude heitlus: Euroopa Liit tahab tehnoloogiafirmasid ohjeldada, need lubavad ära minna

Sotsiaalmeediahiidu trahviti, kuna see on jätkanud inimeste isiklike andmete USAsse saatmist, jättes kõrvale Euroopas kehtivad andmekaitsereeglid, mille järgi ei tohi isikuandmeid enam Euroopast välja viia ega väljaspool olevates serverites hoida. Facebookile on serverivõrgu ümberehitamine tundunud liiga tülikas ja kulukas, nii et seni on otsustatud säärasele nõudele vargsi vilistada.