Lars Trunin ⟩ Noorte tööeluks parimal viisil ettevalmistamine ei saa olla vaid koolide õlul

Me vajame noori, kes on valmis võtma riske, looma uusi lahendusi ja ettevõtteid. Eesti koolide tunniplaanidest leiab järjest rohkem ettevõtlusõppe tunde, kuid kahjuks keskenduvad need peamiselt traditsioonilistele majandusteadmistele ja tagaplaanile jääb praktiline pool – kuidas luua ettevõtet või kuidas idumaailmas tegutsedes päriselt hakkama saada?

Üks olulisemaid asju, millest alustada, on arendada ettevõtlikku mõtlemist ja suhtumist. See on pikaajaline ja tasuv investeering, mis toetab noort, ükskõik, kus eluvaldkonnas ta tulevikus tegutseda soovib. Võtame näiteks tehnoloogiasektori, mille kasvu pärsib vähene kohaliku talendi järelkasv. Selle tühimiku täitmine ei aita kaasa mitte ainult ettevõtete arengule, vaid läbi sektori kasvu mõjutab see otseselt tervet Eestit. Laiemalt ei puuduta probleem seega vaid valitud ettevõtteid, see on üleriigiliselt oluline tegevus.