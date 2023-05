Tokyos toimunud G7 kohtumisel pöördus Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi 21. mail Jaapani ja Lõuna-Korea poole palvega, et need riigid annaksid Ukrainale surmavat relvastust oma maa kaitsmiseks venelaste agressiooni eest. Zelenskõi ütles CNN-le, et mõistab selle palvega kaasnevaid Jaapani ja Lõuna-Korea konstitutsioonilisi ja seadusandlikke probleeme.