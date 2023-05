JUHTKIRI ⟩ Postimees kehtestab Kaia Kanepile boikoti

Prantsusmaal Strasbourgis toimunud WTA 250 taseme turniiril osales Kanepi paarismängus koos neutraalse lipu all võistleva venelanna Angelina Gabujevaga. Mängida paaris tähendab sisuliselt olla samas võistkonnas agressorriigi sportlasega, tunnustada teda oma liitlasena.

Vähe sellest, Kanepi on ka võtnud Vene agressiooni suhtes neutraalse hoiaku. Vastuseks Postimehe küsimusele ütles ta, et ei tegele poliitikaga ega lähe kaasa inimestevaheliste suhete lõhestamise kampaaniaga. Samuti on ta allikate sõnul õigustanud end väidetega, mida kasutab Vene propaganda.

See on väga kahetsusväärne. Sõda kestab teist aastat ja Ukrainat kaitstes on hukkunud üle 300 Ukraina sportlase. Me ei tohi alluda manipulatsioonidele, mille eesmärk on legitimeerida Venemaa osalemine rahvusvahelistel spordivõistlustel. Me ei tohi väsida Ukrainat toetamast, sest seda just Venemaa ootab ja loodab.

Kahjuks ei ole Kanepi juhtum kaugeltki ainuke sellesarnane. Märtsi keskel esines Hortus Musicuse asutaja Andres Mustonen Novosibirskis toimunud Transsiberia kunstifestivalil, mõtlemata sellele, milline on festivali seos Putiniga. Ta oli sellel festivalil korduvalt käinud ja kutsujaks oli üks ta pikaajalisi sõpru.

Paraku jättis muusik arvestamata, et sõda on muutnud põhjapanevalt suhtumist Venemaasse ja erialasesse koostöösse vene sportlaste, muusikute, teadlaste ja spetsialistidega. Kuna Euroopa Liit on kehtestanud Venemaale juba 11 paketti sanktsioone, siis on üheselt selge, et Venemaa asutuste ja organisatsioonidega on igasugune koostöö välistatud.