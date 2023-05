Lõppude lõpuks ei tea mitte keegi, kui mitu kooli on Eestile paras. Küll aga on ette näidata teiste riikide kogemusi ja nende analüüse. Olukorras, kus hajaasustuse säilimisest kogu riigi piires on saanud oluline julgeolekuküsimus, tähendab see kaaluka, samas määratlemata tundmatu lisandumist maakoolide kulu-tulu analüüsi.