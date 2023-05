KARMEN JOLLER ⟩ Ohtlikud uneravimid annavad küll kiire leevenduse, kuid toovad tõsised tagajärjed

Kuna võimsa tulemusega sai riigikokku ka perearst Karmen Joller (RE, 3564 häält Tallinna kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital), siis näitab see, et rahvas tunnetab vajadust, et meditsiini üle ei otsustaks ainult erakonnapoliitikud.

Foto: Madis Veltman