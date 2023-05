Asi ei ole selles, et eesti pered ei sooviks rohkem lapsi – OECD andmetel on meie sellekohane näitaja üks Euroopa kõrgemaid, naistel 2,59 ja meestel 2,55 last. Paraku reaalsuses sünnib praegu peredesse keskmiselt 1,6 last. Mida saaks riik ära teha, et soovitu saaks tegelikkuseks?