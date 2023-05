JUHTKIRI ⟩ Inimesed, olge metsa minnes valvsad, sest RMK-d ei saa usaldada

Aset leidis see kevadel alanud Tihu järvede ja Õngu raba taastamise raames. Projekti eesmärk on stabiliseerida järvede veetase ja parandada Õngu raba seisundit. Selleks tuleb sulgeda rabas kuivenduskraavid ja rajada järvede väljavoolule põhjapais.

Tuleb välja, et RMK-le töid tegev ettevõte on teede tekitamisel võtnud maha sadade meetrite kaupa metsa mitte seal, kus oleks projekti järgi pidanud ja kus seadused seda ka lubaks, vaid hoopis Natura 2000 ala sihtkaitsevööndis. Asi paistab vägisi sedamoodi välja, et tegu polnud süütu veaga, vaid töömehed tahtsid lihtsalt rajada otseläbipääsu tööalalt tee peale. Et ei peaks ometi ringiga minema.