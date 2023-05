Äsja välja käidud mõte, et seto ja võro keel saaks olla emakeeleks ka riiklikes registrites, on iseenesest tore, kuid kahjuks on selle taga tunnetatavad hoopis muud ja vägagi murettekitavad suundumused. Kahtlen, kas sellist ettepanekut oleks tehtud, kui keskvõim ei oleks rahvast sedavõrd võõrandunud ja ühiskonnas ei oleks nii palju pettumust ja pahameelt.