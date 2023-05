Aimar Altosaar ⟩ Urmas Vaino viimane saade oli kui värske sõõm õhku

Teisipäeval, 23. mail oli ETV eetris Urmas Vaino juhitud «UV faktori» hooaja viimane saade, mis pani ka telemehe karjäärile särava punkti. Sest saatekülalised pakkusid nauditavat sõnadega ümberkäimise oskust, mitmetes aktuaalsetes küsimustes eri arvamustel olnud inimesed näitasid, kuidas on võimalik üksteist austades oma mõtteid ja seisukohti esitada ning teisi kuulata. See oli kui sõõm värsket õhku riigikogu umbseisu kärajatele ja arvamuskülgedel üksteisele ärapanemise bakhanaaliale.

Meil on omad arvamused kõigi elunähtuste kohta. Need võivad paljude teiste inimeste omadega kattuda, kuid võivad olla ka risti vastupidised. Teistega mõtteid vahetades, seltskondades, koosolekutel või avalike foorumitel sõna võttes on meie valik, kas tahame ennast välja elada või soovime, et meie väiteid ja mõtteavaldusi kuulataks ja kaalutaks.