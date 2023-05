Pärtel-Peeter Pere ⟩ Venestamine jätkub Tallinnas Kõlvarti juhtimisel

Iga organisatsiooni, suure projekti või muudatuste juhtimine on lahenduste leidmine, mitte takistuste loetlemine ja kätelaiutamine. Kõlvart ja värske hariduse abilinnapea Andrei Kante on korduvalt rääkinud ja kirjutanud, kuidas eestikeelsele haridusele üleminek ei saa toimuda. Põhjusi leiab.

Ega keegi pole otseselt eestikeelse hariduse vastu. Linnavalitsus lihtsalt ei tee midagi sisulist selle saavutamiseks. Silmapaistvalt lubatakse jätkata koolidirektoritel ja õpetajatel ametis ka siis, kui eesti keelt seaduses nõutud tasemel ei osata. Signaal on kõigile selge: eesti keelt võib, aga pole vaja osata. Sellise sõnumi saatmise eest saab ka boonust: endisele hariduse abilinnapeale, praegusele riigikogu liikmele Vadim Belobrovtsevile määras linnapea preemia 21 037 eurot. Keskerakonna eestikeelse tiiva esindaja, endine abilinnapea ja nüüdne riigikogu liige Tanel Kiik preemiat linnavalitsusest lahkudes aga ei saanud. Muuseas on see järjekordne näide Keskerakonna lõhenemisest.