Valdo Randpere ⟩ Vene televisioonis räägitakse, et Eesti on samasugune projekt nagu Ukraina

Vene televisiooni Pervõi Kanali eetris oli 17. mail järjekordne saade sarjast «Tutti pärijate nukud» (Куклы наследника Тутти). Seekord oli saade pühendatud Kaja Kallasele. Saatejuhiks on sel sarjal USAs spionaaži eest süüdi mõistetud ja Venemaale välja vahetud Maria Butina. Eesti ajakirjanduses ilmus sellest paar lühikest ülevaadet, aga paraku jäi neist välja kõige olulisem. Just see kõige olulisem osa ja sõnum sellest saatest paneb mind küsima: kas peaksime naerma, muretsema või tegutsema?