Alex Luik ⟩ LGBTQ+ inimesed on heteroseksuaalse identiteedi orjuses

Mitteheteroseksuaalsed inimesed seisavad silmitsi heteronormatiivse ühiskonna eeldustega, mis nõuavad neilt oma identiteedi varjamist, mahasurumist ja muutmist, et sobituda enamuse ootustega. Selle tagajärjel on need inimesed väga tihti sunnitud peitma oma tõelist identiteeti ja elama topeltelusid, et vältida sotsiaalset hukkamõistu ja diskrimineerimist. See orjuslik olukord, kus inimesed peavad elama vastuolulistes tingimustes, tekitab tugevat emotsionaalset stressi ja kahjustab nende psühholoogilist heaolu.