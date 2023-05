Nüüd, kus võrokeste kongressist on möödunud üks kuu, on sobiv aeg teha kokkuvõtteid nii sündmusest endast kui ka selle järellainetustest. Eriti õpetlikuks osutus viimane, kuna erinevad meediakajastused tõid nähtavale sügavad teadmiste lüngad põlisrahvaste õiguste osas ka nende seas, kes oma ametikoha või eriala tõttu võiksid asjaga kursis olla.

Parim näide sellest oli peaminister Kaja Kallase intervjuu Delfile. Peaminister vastas küsimusele võrokeste põlisrahvaks kuulutamisest nii: «Kas eestlased teevad siis võrokestele kuidagi liiga? Kui põlisrahva mõiste ÜROs on see, et on allasurutud, okupeeritud, siis .... kas tõesti võrokesed on eestlastest kuidagi nii erinevad?»