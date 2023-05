Praegune perekonnaseaduse muudatus toob kaasa muudatuse peaaegu 80 õigusnormis, ja kui riik otsustab need ellu viia ja samasooliste abielu kehtestada, tähendab see hiljem palju sotsiaalseid ja kultuurilisi muutusi, mida tavakodanik üldse ei mõista, st soo mõiste muutmine, surrogaatemaduse lubamine jne.

Tavakodanik aga usub valimislubadusi ja siis pettub. Ehk sobivad siis Benjamin Disraeli, (1804–1881) Briti peaministri sõnad: «Demokraatia on see, et te valite endale diktaatori pärast seda, kui ta on teile rääkinud asju, mida te enda arvates kuulda tahate.»