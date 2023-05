Juhtkiri ⟩ Ühismeediasse saadetud laste peksuvideo avab vägivalla uue tahu

Selle juhtumi puhul kulutas veebipolitseinik hulga tööaega, et räige video levitamisele piir panna, sest iga uus levitamine tekitab veel enam probleeme nii ohvrile kui ka peksjale, kes mõlemad on lapsed.

Looga käib kaasa võimalik versioon, mille järgi oli video ülesvõtjate soov, et peksja peksaks, selle saaks üles võtta ning peksjat sellega šantažeerida. Kui see nõnda oli, on tegemist eriti mitmekihilise juhtumiga. Kui vägivallatseja oli suuremate poiste surve all, siis peab juhtumi uurimine jõudma ka nendeni, kes vägivalda õhutasid.