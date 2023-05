Polina Tšernjak ⟩ Miks ei lahenda Eesti kohtud sporti puudutavaid vaidlusi?

Sporti puudutavate muredega on pöördutud ka tsiviilkohtusse. Näiteks vaidlustas jalgpallur 2014. aastal Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarotsuse, millega määrati sportlasele mängukeeld. Sportlane palus kohtul otsuse tühistamist, leides, et see on vastuolus seaduse ja jalgpalliliidu põhikirjaga. Kohus selgitas, et MTÜ otsust saab vaidlustada MTÜ liige ehk spordiklubi, mitte sportlane eraisikuna.