20. mail 2023 teatas Wagneri variväe juht Jevgeni Prigožin Bahmuti vallutamisest. Nüüd on vaja tema vägedel lahkuda sealt, enne kui olukord peaks muutuma. See manööver võimaldaks tal hoida Bahmuti vallutaja kuvandit. (Prigozhin Press Service via AP)

Foto: Postimees