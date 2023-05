Mihkel Kunnus ⟩ Udar lööb humanismi eneseimetlusse mõra, mida rassistiga kinni ei topi

Mis on ühist lüpsja aasta emaks tituleerimise vastu protesteerivatel veganitel ja rassistlikul korvpalluril? Paljugi teadvustamisväärset ja sümptomaatilist. Näiteks see, millise heameele ja kergendustundega nende ümber vadistati. Aeg on ärev ja pingeline ning sellises õhustikus on väga kosutav kohata uudiskildu, millele saab üheselt reageerida ning tunda suur osadustunnet paljude kaasanaerjate ja -hurjutajatega. Lõpuks ometi üks käitumine, mis on üheselt totakas! Lõpuks ometi üks käitumine, mis on üheselt skandaalne ja hukkamõistetav! Reageerida tuleb mõistagi kiirelt, sest peagi ujuvad välja detailid ja faktikesed, mis üleva meeleolu ära rikuvad.