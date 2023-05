Vähesed mäletavad tänapäeval Viktor Geraštšenkot, kellest sai pärast 1991. aastat Venemaa keskpanga juht. Ta oli õppinud nõukogudeaegset plaanimajandust ja tal võttis kaua aega, et pärisraha selgeks õppida. See oli ajaloo kõige kallim majandusharidus ja venelased maksid selle kinni oma kokkukuivavate säästudega.

Praegu on käimas järjekordne koolituskursus praktilises geopoliitikas. Üks moodul puudutab ajastust. Kas raskustes liitlasele tuleks relvi tarnida varakult või hilja? Teine puudutab riskide juhtimist. Teie vastane on tuumarelvadega suurriik: kui kaugele on mõistlik tema provotseerimisega minna?