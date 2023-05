Ken-Marti Vaher ⟩ Sõnavabadusega ei mängita

Ihalus lajatada nn vaenamise eest kriminaalõigusliku malakaga on levinud mitmetes Euroopa riikides. Kuigi karistusõigus peaks olema rangelt iga suveräänse riigi otsustada, soovib Euroopa Liit oma pädevust üha laiendada. Seetõttu nõutakse juba aastaid liikmesriikidelt «vaenukõne» piisavat kriminaliseerimist, mis ei tohiks üldse olla selle majandusühendusena loodud liidu asi. Samas on igal suveräänsel riigil võimalik säärasele survele mitte alluda, mida mitmed Eesti õigusteadlased on ka asjalikult rõhutanud.