Juhtkiri ⟩ Bahmuti langemine ei peida Venemaa probleeme

Ehkki märtsis kinnitasid Ukraina võimud Postimehele, et taganemist Bahmutist ei tule, ütlevad praegu ka Ukraina enda allikad, et linn on langenud Vene vägede kätte. Küsitav on samas, kui suurt rolli mängib linna vallutamine Vene vägede poolt sõja edasises käigus.