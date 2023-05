Netis ringleb nali sellest, milline on Ukraina presidendi inglise keele oskuse tase. Kui mõni aasta tagasi vastas see tasemele B1, siis aastal 2023 on see F-16.

Ukrainale moodsate sõjalennukite saamine on kahtlemata oluline ning muudaks ka vastupealetungi edukamaks, kuid enne sügist moodsad lennukid kohale ei jõua. Otsusest väljaõppe, tarnimise ja logistika loomiseni läheb aega. Ometigi on see väga hea uudis, sest USA otsus lubada sõjalennukite tarnimist näitab, et Lääs on valmis toetama Ukrainat sõjas Venemaaga veel pikalt.