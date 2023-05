JAAK ROOSAARE ⟩ Inimestel näib rahast ükskõik, et nad ülikallist universaalteenust välja ei vaheta

Juhtusin lugema ERRi portaalis artiklit, et elektri üldteenuse kliendid viiakse sügisel praeguselt universaalteenuselt tagasi börsipõhisele hinnastamisele. Samast artiklist selgus, et Eestis on endiselt enam kui 210 000 elektritarbijat, kes on ikka universaalteenusel ja keda ka kusagile ümber tõsta pole plaanis.