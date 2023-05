Priit Pullerits ⟩ Noorte korvpalliskandaali lahkamine läks üle võlli

Eesti ajakirjandus läks noorte korvpalliturniiri poistevahelise paari ütlemise järel liiale. Ma ei kasuta siin nimme sõna «rassismiskandaal», sest me ei tea ju siiamaani, mida Kohila poiss Soome esindajale ütles. Me teame ainult sõnale antud iseloomustust, et see olla olnud väidetavalt rassistlik, kuid tänapäeval võib sellise iseloomustuse alla painutada vaat et mida tahes, kirjutab toimetaja Priit Pullerits.