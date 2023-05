Eilse päeva kohta võib kokkuvõtvalt öelda, et Bahmuti ümber käib sõnasõda. On selge, et Vene väed kontrollivad peaaegu kogu linna territooriumi. Ukraina väed asuvad vaid linna ühes servas. Teistpidi ei oma see aga sõjalises mõttes mitte mingit tähendust, kuna Vene väed ei ole Ukraina kaitsest läbi murdnud ega pääse siit edasi liikuma.