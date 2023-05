Juhtkiri ⟩ Kauge saar, millest ei saa üle ega ümber

Nädalavahetusel Hiroshimas toimunud suuriikide G7 rühma tippkohtumisel on meie huvi olnud loomulikult pööratud enam Ukrainaga seotule, kuid käsitlust leidsid seal mõistagi ka Hiina küsimused. Hiina juba jõudis protesteerida, et tippkohtumise lõppkommünikee pidada riiki mustama ja ründama, sest kritiseerib Pekingit Lõuna-Hiina merel toimuva, inimõiguste rikkumise ja välisasjadesse sekkumise pärast.

Lõuna-Hiina mere suurimaks valupunktiks on loomulikult Taiwan, kelle suunas Hiina ähvardavaid hääli ja liigutusi teeb. Saar, kuhu 1949. aastal kolis oma keskvalitsuse Hiina kodusõjas lüüa saanud Kuomintangi pool, kuulus alguses Hiina Vabariigina koguni ÜRO julgeolekunõukogu alaliste liikmete hulka, kuid on viimased pool sajandit, pärast Pekingi ja läänemaade suhete taastamist elanud kummalise, pooliseseisva moodustisena, millel on valdav osa riigi tunnuseid.

Hiina väidab, et Taiwan on tema osa. Ametlikud diplomaatilised suhted on Taiwaniga vähestel, ÜRO 193 liikmest vaid tosinal ja lisaks Pühal Toolil. Aga enamik maailma riike käib mingil moel Taiwaniga ligi. Isegi Hiinal on saarega tihedad majandussidemed.