Martin Ehala ⟩ Maine määrimiseks vahendeid ei valita

Sõltumatu prokuröri John Durhami raport Donald Trumpi Vene-sidemete kohta leidis, et FBI algatas juurdluse praktiliselt igasuguste tõenditeta ja süüdistused olid alusetud. Vähe sellest, FBI alustas uurimise presidendivalimiste ajal ja menetles seda kiiruse ja innukusega, mida ta Trumpi vastaskandidaadi Hillary Clintoni samasisuliste süüdistuste suhtes üles ei näidanud.

Ajakirja Politico artikkel, mis vihjas väidetavatele sidemetele EKRE poliitikute ja Wagneri vahel, oli ajastatud samuti enne valimisi ja osutus samuti täiesti alusetuks. Paraku määrib iga alusetu süüdistus suhete kohta sõjakurjategijatega inimest väga tõsiselt, ja seda kuritarvitatakse poliitilises võitluses.

Pärast mõttekoja PESA algatust olen ma sattunud progressiivsete aktivistide trollimise märklauaks, aga see on ilmselt paratamatus, mille suhtes on vaja lihtsalt külma närvi ja meelekindlust mitte lasta end provotseerida mõttetutesse vaidlustesse. Täna hommikul aga märkasin oma Twitteri tagasiside lehel midagi, mis sundis mind kirjutama seda kommentaari.

Nimelt oli varem Jaak Madisoni ähvardamisega silma paistnud Raiko Aasa juhtinud ühe venekeelse anonüümse Twitteri kasutaja tähelepanu minu kontole, ja seejärel kirjutanud tema säutsule ingliskeelse kommentaari, mis väidab, et justkui mina ja Kunnus räägiks Vene ohu kohta, et see ei ole probleem. Samuti, et kodusõda tuleb nagunii. Säuts on nii segane, et ei saa täpselt aru, millisele riigile me Kunnusega kodusõda ennustame (vt kuvatõmmist).

Valeinfo külvamine vene inforuumi Foto: Kuvatõmmis Twitterist

Esiteks muidugi on mõlemad meile omistatud väited täielik vale. Teiseks on need valeväited suunatud Venemaa inforuumi, anonüümsele kasutajale, kes põhiliselt jagab edasi mitmesuguseid sõjaga seotud venekeelseid säutse, nii ukraina- kui ka venemeelseid.

Piisab, kui neid valeväiteid märkab mõni vene trollivabrik ja väänab sellest kokku libauudise, kui mina ja Kunnus oleme korraga saanud autoriteetideks Venemaal. Ja kui mõni vähegi tuntud putinist veel võtab meid kiita, on meie maine sisuliselt ruineeritud.