Venemaa jätkab lisajõudude toomist Bahmuti linna alla Donetski oblastis. Linn on peaaegu täielikult venelaste kontrolli all. Samas vajavad venelased selle täielikku vallutamist, et teatada sõjalisest edust Ukraina sõjas, kirjutab kolumnist ja sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.