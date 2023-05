Krister Kivi ⟩ Abielu kui pesakast ja sabadega lapsed

Mõni aeg tagasi nägin õhtuses poes noort naist ja meest. «Kas sa lastele süüa andsid?» küsis naine ja mees tunnistas kimbatusega, et kodus polnud midagi anda. Ohkega sirutas naine käe ja hakkas riiulitelt korvi laduma väikseid kassitoidukonserve. «Mul on väga kahju,» ütles ta justkui kogu maailma taimetoitlastele korraga, «aga küülik on nende vaieldamatu lemmik!»