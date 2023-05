Johanna-Maria Lehtme teatas eile, et loobub riigikogu kohast. Üks vaatus sai läbi.

Poliitiliselt on see kindlasti kergendus Eesti 200-le. Sest kuigi oma inimest tuleb kaitsta, muutus olukord üha talumatumaks. Selle asemel et teha poliitikat, pidid Eesti 200 juhtfiguurid eesotsas Lauri Hussariga kommenteerima Lehtme tegevust – asju, millest nad ise eriti palju ei teadnud, vaid sõltusid välistest allikatest ja ajakirjanduses avaldatud infost.