Leeder-sõrmkäpp on veidi ebatavaline käpaline – ta õied võivad olla nii kollased kui ka punased. Selle orhidee eri populatsioonides on eri värvi õitega taimede vahekord erinev: Ahvenamaal on rohkem punaseid, Gotlandil kollaseid, Norras on ainult kollased õied jne.