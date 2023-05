Anu Realo ⟩ Sõja laastav mõju vaimsele tervisele on eriti suur

Milline see uus ajastu on, sõltub suurvõimude omavahelise heitluse tulemusest, mille ühe traagilise vaatuse tunnistajaks Ukrainas praegu oleme.

Sõda Ukrainas põhjustas mitte ainult tõsise julgeoleku- vaid ka ulatusliku rände- ja toidukriisi. Sõja sotsiaalne mõju on ühtaegu lokaalne ja globaalne – põhjustades iga päev surma, vigastusi ja kannatusi Ukraina rahvale, puudutab sõda samal ajal miljoneid inimesi üle kogu maailma. Paljud Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riigid said enne sõja puhkemist suurema osa oma viljast, väetistest ja toiduõlist just Ukrainast ja Venemaalt, kuid sõda katkestas olulised tarneahelad. ÜRO maailma toiduprogrammi hinnangul kannatab juba praegu või on tõsise toidunappuse ohus 345 miljonit inimest ehk kaks korda rohkem kui 2019. aastal.