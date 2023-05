Eesti poliitiline kultuur on allakäigutrepil. Värske riigikogu liikmena ja oma esimesed ööistungite tuleristsed saanuna julgeksin öelda isegi, et see on liumägi – koalitsioonipoliitikutel tundub mööda seda libisedes jube lõbus olevat, kuid kui põhi ükskord kätte jõuab, on sealt tagasi üles ronida jube väsitav ja raske protsess. Rahva usaldus on kadunud.