AK ⟩ Eestikeelne kõrgharidus on kümne aasta perspektiivis tõsises ohus

Eduka teaduse kõrval samavõrd oluline on eestikeelne kõrgharidus ja selle tulevikukindlus – mitte ainult, et meil on saja aasta pärast eestikeelne kõrgharidus, vaid et meil on väga heal tasemel eestikeelne kõrgharidus. Viimane aga eeldab eestikeelset akadeemilist järelkasvu.