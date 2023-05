USA suursaadik Budapestis David Pressmann ütles, et USA on mures, kuna Ungari valitsus läheneb üha enam Putini Venemaale ja kasutab oma väljaütlemistes räiget Ameerika-vastast retoorikat. Ungari valitsus seevastu peab ameeriklaste süüdistusi alusetuks ning arvab, et kui Donald Trump oleks president, küll kõik oleks teisiti.