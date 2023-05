Valitsemise eesmärk on taltsutada inimloomust, et tuua esile tema parem pool ja ohjeldada halvemat. Sõdu Euroopas on põhjustanud revanšistlikud lagunevad impeeriumid, paisates inimesed kõige mustematesse poliitika kujundamise stsenaariumidesse, ütles üks mõjukamaid Euroopa uuema ajaloo mõtestajaid Timothy Garton Ash Postimehele.

Mis viib praegu Euroopa Liidu poliitilist integratsiooni edasi?

Üks viis sellele vastata oleks öelda vaid kaks sõna: Vladimir Putin. See absoluutselt kriminaalne sõda on ELile andnud tõelise mõtte. Väline oht on see, mis liikmesriike praegu kokku liidab.

Sügavamalt aga ühendab kõiki eurooplasi Euroopas elamise kogemus ehk kogemus ühistest kodumaadest, millest kirjutan ka oma viimases raamatus.

Eurooplastel on see ainulaadne omadus tunda ennast mõnes teises Euroopa riigis viibides koduselt. Olen praegu Tallinnas ja kogen kodutunnet, sest olen Euroopas. Sajad miljonid eurooplased on Euroopas reisides, õppides või töötades midagi sellist kogenud. Inimesed ei ole nõus sellest loobuma ja tahavad seda kaitsta.

Olete öelnud, et ELi idasuunaline laienemine sõltub Saksamaast. Miks on just Saksamaa avalik arvamus siin nii määrav?

Saksamaa on Euroopa keskne jõud. See on fakt. Ta paikneb geograafiliselt täpselt keset Euroopat, ta on väga suur, väga rikas ja tohutult võimas.

Ida- ja Kesk-Euroopa on peaaegu osa Saksamaa majandusest. Saksamaal ei ole laienemise toetamiseks abiks mitte ainult strateegiline laienemise argument, kaotamaks hallid tsoonid Euroopa ja Venemaa vahelt. Saksamaale on tähtis ka selle laienemise pikaajalisem mõju nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka keskkonnapoliitikat silmas pidades.

Kust tuleb kurjus, mis on viinud sõjani Ukrainas ja kõigi varasemate sõdadeni Euroopas?

Üks asi, mis oli kommunismis fundamentaalselt valesti, oli selle antropoloogia ehk arusaamine inimloomusest. Palju realistlikum vaade inimloomusele on judeokristlikus traditsioonis. Me võime langeda madalamale ahvidest ja tõusta kõrgemale inglitest. Inimolendites on olemas mõlemad potentsiaalid.

Valitsemine on tingimuste loomine, milles inimloomuse parem pool tuleb esile ja halvemat hoitakse ohjes. Praegu näiteks Venemaal toimuv on täpselt see kõige mustem poliitika kujundamise stsenaarium, kui me räägime inimloomuse pahupoolest, kaduvast impeeriumist ning selle revanšistlikest instinktidest.